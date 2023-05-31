В оккупированном Севастополе слышны звуки стрельбы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В районе Стрелецкой бухты оккупированного Севастополя в 11:40 начали звучать звуки выстрелов из стрелкового оружия. Об этом сообщает корреспондент "Крым. Реалии" и паблик "Крымский ветер", пишет УНН.
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По словам корреспондента, характер очередей напоминал попытки сбивать воздушные объекты.
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"В 11:40 утра началась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия. Стрельба началась внезапно, с перерывами. Характер очередей был похож на действия при сбивании воздушных объектов", – пишет издание.
"Крымский ветер" со ссылкой на сообщения севастопольцев также писал о громких звуках в городе. Особенно хорошо они были слышны в районе улицы Адмирала Фадеева. Эта улица выходит к Стрелецкой бухте.
Дополнение
На берегах Стрелецкой бухты расположено несколько российских воинских частей, которые обеспечивают береговую охрану. В акватории бухты находится место стоянки российских военных кораблей.
Напомним
Как сообщал УНН 28 мая, в некоторых городах Крыма были слышны взрывы. Советник городского головы Мариуполя заявил об ударах по вражеским позициям.
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