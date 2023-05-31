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В окупованому Севастополі чути звуки стрілянини - ЗМІ

В окупованому Севастополі чути звуки стрілянини - ЗМІ

Київ • УНН

 • 348288 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У районі Стрілецької бухти окупованого Севастополя об 11:40 почали звучати звуки пострілів зі стрілецької зброї. Про це повідомляє кореспондент "Крим. Реалії" та паблік "Кримський вітер", пише УНН.

Деталі

За словами кореспондента, характер черг нагадував спроби збивати повітряні об'єкти.

Цитата

"О 11:40 ранку почалася безладна стрілянина зі стрілецької зброї. Стрілянина почалася раптово, з перервами. Характер черг був схожий на дії при збиванні повітряних об'єктів", – пише видання.

"Кримський вітер" із посиланням на повідомлення севастопольців також писав про гучні звуки у місті. Особливо добре вони були чутні в районі вулиці Адмірала Фадєєва. Ця вулиця виходить до Стрілецької бухти.

Доповнення

На берегах Стрілецької бухти розташовано кілька російських військових частин, які забезпечують берегову охорону. У акваторії бухти знаходиться місце стоянки російських військових кораблів.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН 28 травня, у деяких містах Криму було чутно вибухи. Радник міського голови Маріуполя заявив про удари по ворожим позиціям.

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