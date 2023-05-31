В окупованому Севастополі чути звуки стрілянини - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У районі Стрілецької бухти окупованого Севастополя об 11:40 почали звучати звуки пострілів зі стрілецької зброї. Про це повідомляє кореспондент "Крим. Реалії" та паблік "Кримський вітер", пише УНН.
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За словами кореспондента, характер черг нагадував спроби збивати повітряні об'єкти.
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"О 11:40 ранку почалася безладна стрілянина зі стрілецької зброї. Стрілянина почалася раптово, з перервами. Характер черг був схожий на дії при збиванні повітряних об'єктів", – пише видання.
"Кримський вітер" із посиланням на повідомлення севастопольців також писав про гучні звуки у місті. Особливо добре вони були чутні в районі вулиці Адмірала Фадєєва. Ця вулиця виходить до Стрілецької бухти.
Доповнення
На берегах Стрілецької бухти розташовано кілька російських військових частин, які забезпечують берегову охорону. У акваторії бухти знаходиться місце стоянки російських військових кораблів.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН 28 травня, у деяких містах Криму було чутно вибухи. Радник міського голови Маріуполя заявив про удари по ворожим позиціям.
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