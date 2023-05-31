В Сімферополі річка Салгир підтопила набережну - відео
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Річка Салгир, що тече через кримську столицю, вийшла з берегів, підтопивши частину прибережних територій. Про це повідомив кореспондент Крим.Реалії, який побував на місці, пише УНН.
Деталі
Річка Салгир, що протікає через столицю Криму, вийшла з берегів, спричинивши підтоплення деяких прибережних територій. Зокрема, води Салгира підтопили Гагарінський парк у Сімферополі.
Доповнення
Так звана “місцева влада” повідомляє, що до досягнення критичної позначки, яка була перевищена підйомом води в Салгирі рік тому під час повені, залишається ще близько 1,5 метра. Як зазначив глава підконтрольного рф уряду окупованого Криму Юрій Гоцанюк, сьогодні Сімферопольське водосховище заповнене на 92%.
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