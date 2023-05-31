В Симферополе река Салгир подтопила набережную - видео

Детали

Река Салгир, протекающая через столицу Крыма, вышла из берегов, вызвав подтопление некоторых прибрежных территорий. В частности, воды Салгира подтопили Гагаринский парк в Симферополе.

Дополнение

Так называемые “местные власти” сообщают, что до достижения критической отметки, которая была превышена подъемом воды в Салгире год назад во время наводнения, остается еще около 1,5 метра. По словам главы подконтрольного правительству рф оккупированного Крыма Юрия Гоцанюка, сегодня Симферопольское водохранилище заполнено на 92%.

Напомним

Из-за сильных дождей улицы во многих населенных пунктах полуострова затопило.



