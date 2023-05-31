В Симферополе река Салгир подтопила набережную - видео
Киев • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Река Салгир, текущая через крымскую столицу, вышла из берегов, подтопив часть прибрежных территорий. Об этом сообщил корреспондент Крым.Реалии, побывавший на месте, пишет УНН.
Детали
Река Салгир, протекающая через столицу Крыма, вышла из берегов, вызвав подтопление некоторых прибрежных территорий. В частности, воды Салгира подтопили Гагаринский парк в Симферополе.
Дополнение
Так называемые “местные власти” сообщают, что до достижения критической отметки, которая была превышена подъемом воды в Салгире год назад во время наводнения, остается еще около 1,5 метра. По словам главы подконтрольного правительству рф оккупированного Крыма Юрия Гоцанюка, сегодня Симферопольское водохранилище заполнено на 92%.
Напомним
Из-за сильных дождей улицы во многих населенных пунктах полуострова затопило.