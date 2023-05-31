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19:26 • 41714 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102140 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106128 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106451 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101013 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 92848 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109799 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131220 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170386 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Симферополе река Салгир подтопила набережную - видео

В Симферополе река Салгир подтопила набережную - видео

Киев • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Река Салгир, текущая через крымскую столицу, вышла из берегов, подтопив часть прибрежных территорий. Об этом сообщил корреспондент Крым.Реалии, побывавший на месте, пишет УНН.

Детали

Река Салгир, протекающая через столицу Крыма, вышла из берегов, вызвав подтопление некоторых прибрежных территорий. В частности, воды Салгира подтопили Гагаринский парк в Симферополе.

Дополнение

Так называемые “местные власти” сообщают, что до достижения критической отметки, которая была превышена подъемом воды в Салгире год назад во время наводнения, остается еще около 1,5 метра. По словам главы подконтрольного правительству рф оккупированного Крыма Юрия Гоцанюка, сегодня Симферопольское водохранилище заполнено на 92%.

Напомним

Из-за сильных дождей улицы во многих населенных пунктах полуострова затопило.

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