У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У деяких містах Криму було чутно вибухи. Радник міського голови Маріуполя повідомляє про удари по ворожим позиціям, пише УНН.
Цитата
“Ялта - привіт. У місце базування з технікою точно. Хорошо.
В Юрівці палають розполаги окупантів. Старий Крим - як там справи?
Та прильот в місці такий, що в Кальміуському та Центральному районах трухануло від души!” - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше повідомляли про завдання ударів по ворожим позиціям у Маріуполі та Бердянську.