Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В некоторых городах Крыма были слышны взрывы. Советник городского головы Мариуполя сообщает об ударах по вражеским позициям, пишет УНН.
Цитата
“Ялта - привет. В место базирования с техникой точно. Хорошо.
В Юровке горят располаги оккупантов. Старый Крым - как там дела?
Да прилет в месте такой, что в Кальмиусском и Центральном районах тряхнуло от души!” - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее сообщалось о нанесении ударов по вражеским позициям в Мариуполе и Бердянске.