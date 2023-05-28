У тимчасово окупованому Бердянську та Маріуполі пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі пролунала серія вибухів.Було завдано ударів по ворожим позиціям Бердянської гродами, повідомляє МВА. Про вибухи у Маріуполі повідомляють місцеві телеграм-канали, передає УНН.
Цитата
“Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність”, - йдеться у повідомленні Бердянської МВА.
“У тимчасово окупованому Маріуполі піднімається дим після вибухів”, - пишуть телеграм-канали про ситуацію у місті.
Доповнення
Повідомляють, що у Маріуполі нібито працювало ППО. Радним міського голови Маріуполя пише про велику кількість постраждалих, переважно серед окупантів.
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