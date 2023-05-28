Во временно оккупированном Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы

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“Еще минимум 5 попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской громаде! Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность”, - говорится в сообщении Бердянской МВА.

“Во временно оккупированном Мариуполе поднимается дым после взрывов”, - пишут телеграм-каналы о ситуации в городе.

Дополнение

Сообщается, что в Мариуполе "работало ПВО". Советник мэра Мариуполя пишет о большом количестве пострадавших, преимущественно среди оккупантов.

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