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13 марта, 19:26 • 47558 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104481 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107528 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107702 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101668 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95029 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110270 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131378 просмотра

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Во временно оккупированном Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе прогремела серия взрывов, были нанесены удары по вражеским позициям Бердянской гродами, сообщает МВА. О взрывах в Мариуполе сообщают местные телеграмм-каналы, передает УНН.

Цитата 

“Еще минимум 5 попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской громаде! Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность”, - говорится в сообщении Бердянской МВА. 

“Во временно оккупированном Мариуполе поднимается дым после взрывов”, - пишут телеграм-каналы о ситуации в городе.

Дополнение 

Сообщается, что в Мариуполе "работало ПВО". Советник мэра Мариуполя пишет о большом количестве пострадавших, преимущественно среди оккупантов.

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