Во временно оккупированном Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе прогремела серия взрывов, были нанесены удары по вражеским позициям Бердянской гродами, сообщает МВА. О взрывах в Мариуполе сообщают местные телеграмм-каналы, передает УНН.
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“Еще минимум 5 попаданий от ВСУ по российским позициям в Бердянской громаде! Российское ПВО в очередной раз показало свою неэффективность”, - говорится в сообщении Бердянской МВА.
“Во временно оккупированном Мариуполе поднимается дым после взрывов”, - пишут телеграм-каналы о ситуации в городе.
Дополнение
Сообщается, что в Мариуполе "работало ПВО". Советник мэра Мариуполя пишет о большом количестве пострадавших, преимущественно среди оккупантов.
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