"Подарунки" від ворога кияни прийняли, нині готується "подяка" – Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У ніч на 28 травня російські окупанти більшість дронів направили на Київ. Сьогодні столиця України відзначає День міста. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що готується "подяка", інформує УНН.
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"Вітаючи" киян зі святом, ворог вже традиційно намагався уразити інфраструктуру та військові об'єкти. Бачимо не просто чергову нічну атаку окупантів, а рекордну кількість БПЛА. Атакували переважно Київщину. Сьогодні кияни відзначають День міста, можливо, у такий спосіб ворог намагався "привітати" киян. 52 з 54 БПЛА знищено, переважна більшість – саме в Київській області", – зауважив Ігнат в ефірі телемарафону.
Як сказав командувач Повітряних сил: "Подарунки прийняті, залишилися тільки уламки від них. Треба ворогові чимось теж, напевно, віддячити за таку зухвалу атаку на нашу столицю", – зазначив речник ПС ЗСУ.
Додамо
У ніч на 28 травня Київ атакували російські окупанти дронами-камікадзе. Атака здійснювалася в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.