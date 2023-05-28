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"Подарунки" від ворога кияни прийняли, нині готується "подяка" – Ігнат

"Подарунки" від ворога кияни прийняли, нині готується "подяка" – Ігнат

Київ • УНН

 • 685158 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. У ніч на 28 травня російські окупанти більшість дронів направили на Київ. Сьогодні столиця України відзначає День міста. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що готується "подяка", інформує УНН.

Цитата

"Вітаючи" киян зі святом, ворог вже традиційно намагався уразити інфраструктуру та військові об'єкти. Бачимо не просто чергову нічну атаку окупантів, а рекордну кількість БПЛА. Атакували переважно Київщину. Сьогодні кияни відзначають День міста, можливо, у такий спосіб ворог намагався "привітати" киян. 52 з 54 БПЛА знищено, переважна більшість – саме в Київській області", – зауважив Ігнат в ефірі телемарафону.

Як сказав командувач Повітряних сил: "Подарунки прийняті, залишилися тільки уламки від них. Треба ворогові чимось теж, напевно, віддячити за таку зухвалу атаку на нашу столицю", – зазначив речник ПС ЗСУ.

Додамо

У ніч на 28 травня Київ атакували російські окупанти дронами-камікадзе. Атака здійснювалася в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.

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