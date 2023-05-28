"Подарки" от врага киевляне приняли, сейчас готовится "благодарность" - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В ночь на 28 мая российские оккупанты большинство дронов направили на Киев. Сегодня столица Украины отмечает День города. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что готовится "благодарность", информирует УНН.
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"Поздравляя" киевлян с праздником, враг уже традиционно пытался поразить инфраструктуру и военные объекты. Видим не просто очередную ночную атаку оккупантов, а рекордное количество БПЛА. Атаковали преимущественно Киевскую область. Сегодня киевляне отмечают День города, возможно, таким образом враг пытался "поздравить" киевлян. 52 из 54 БПЛА уничтожено, подавляющее большинство – именно в Киевской области", – отметил Игнат в эфире телемарафона.
Как сказал командующий Воздушных сил: "Подарки приняты, остались только обломки от них. Надо врага чем-то тоже, наверное, отблагодарить за такую дерзкую атаку на нашу столицу", – отметил спикер ВС ВСУ.
Добавим
В ночь на 28 мая Киев атаковали российские оккупанты дронами-камикадзе. Атака осуществлялась в несколько волн, а воздушная тревога длилась более 5 часов.