"Подарки" от врага киевляне приняли, сейчас готовится "благодарность" - Игнат

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Киев • УНН

 • 685157 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В ночь на 28 мая российские оккупанты большинство дронов направили на Киев. Сегодня столица Украины отмечает День города. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что готовится "благодарность", информирует УНН.

Цитата

"Поздравляя" киевлян с праздником, враг уже традиционно пытался поразить инфраструктуру и военные объекты. Видим не просто очередную ночную атаку оккупантов, а рекордное количество БПЛА. Атаковали преимущественно Киевскую область. Сегодня киевляне отмечают День города, возможно, таким образом враг пытался "поздравить" киевлян. 52 из 54 БПЛА уничтожено, подавляющее большинство – именно в Киевской области", – отметил Игнат в эфире телемарафона.

Как сказал командующий Воздушных сил: "Подарки приняты, остались только обломки от них. Надо врага чем-то тоже, наверное, отблагодарить за такую дерзкую атаку на нашу столицу", – отметил спикер ВС ВСУ.

Добавим

В ночь на 28 мая Киев атаковали российские оккупанты дронами-камикадзе. Атака осуществлялась в несколько волн, а воздушная тревога длилась более 5 часов.

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