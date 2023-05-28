Росіяни під час атаки по Україні "шахедами" використали нетрадиційні маршрути - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Ворог намагається знайти нові маршрути для “шахедів”, які дозволять їм уникнути ППО на півдні. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк, передає УНН.
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“Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні. Те, що вони намагаються обходити південь, — це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху “шахедів”, — повідомила вона.
Нагадаємо
Вночі 28 червня ворог випустив рекордну кількість “шахедів” — 54 БПЛА, з яких 52 були знищені українським ППО.
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