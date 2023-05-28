Россияне во время атаки по Украине "шахедами" использовали нетрадиционные маршруты - Гуменюк

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“Они пытались максимально обойти южную ПВО, поэтому они обходили в основном временно оккупированными территориями и потом рассредотачивались по Украине. То, что они пытаются обходить юг, — это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения “шахедов”, — сообщила она.

Напомним,

Ночью 28 июня враг выпустил рекордное количество “шахедов” — 54 БПЛА, из которых 52 были уничтожены украинским ПВО.

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