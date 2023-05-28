Россияне во время атаки по Украине "шахедами" использовали нетрадиционные маршруты - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Враг пытается найти новые маршруты для “шахедов”, которые позволят им избежать ПВО на юге. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра ОК “Юг” Наталья Гуменюк, передает УНН.
Цитата
“Они пытались максимально обойти южную ПВО, поэтому они обходили в основном временно оккупированными территориями и потом рассредотачивались по Украине. То, что они пытаются обходить юг, — это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения “шахедов”, — сообщила она.
Напомним,
Ночью 28 июня враг выпустил рекордное количество “шахедов” — 54 БПЛА, из которых 52 были уничтожены украинским ПВО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Поздравили" с Днем Киева: враг нанес самую массированную атаку дронами на столицу, уничтожено более 40 "шахедов"