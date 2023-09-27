В оккупированном Мариуполе подрядчики зарабатывают деньги и оставляют людей без жилья: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Назначенный оккупантами так называемый городской голова Мариуполя недавно посетил один из якобы “отремонтированных” районов города. Российская пропаганда отчиталась о восстановлении района, однако мэр увидел, что российский подрядчик оставил ремонтные работы не завершив их. О “прозрении” поставленного россиянами мэра сообщили в Мариупольском городском совете, передает УНН.
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“Псевдомер олег моргун побывал в Кальмиусском районе. И „вдруг удивился“, потому что реальность отличается от телевизионной картинки российской пропаганды. Ремонтные работы только в этом районе на 110 об’объектах, которые должен был восстанавливать российский подрядчик — оставлены. Не сделано даже половины”, — рассказали в Мариупольском городском совете ссылаясь на данные местных пабликов.
Детали
Отметим, что местные жители возмущаются фейками оккупантов “о восстанавливающейся жизни” уже более полугода. Говорят, что подрядчики просто зарабатывают на горе горожан, проводя работы по документам, но оставляя дома в аварийном состоянии.
По данным Мариупольского городского совета жертвами российского хозяйствования стали и жители по проспекту Мира, 54/46. Они потеряли свое жилье, потому что захватчики решили снести весь подъезд. Хотя, по словам жителей, в доме были повреждены только два верхних этажа, и им обещали подъезд отремонтировать.
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Людям не дали даже акта о сносе. Поэтому по бумагам у них до сих пор официально есть жилье, подлежащее ремонту. А на самом деле люди вынуждены снимать квартиры или жить у знакомых.
В пресс-службе Мариупольского городского совета отметили, что в подобной ситуации находятся десятки тысяч семей мариупольцев.