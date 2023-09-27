У рф розпочали нове судилище над захисниками Маріуполя з "Азову"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У росії розпочалося нове судилище над захисниками Маріуполя з полку "Азов" - 24 воїнами, їх хочуть ув’язнити довічно, повідомив у середу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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"Прямо зараз в Ростові-на-Дону розпочато нове судилище над нашими Героями Маріуполя з полку “Азов”. 24 Героїв росіяни будуть засуджувати по пожиттєвого ув’язнення лише за те, що вони боронили свою (нашу) країну", - написав Андрющенко у Telegram.
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Як повідомив Андрющенко, їм інкримінують ст. 278 («Насильственный захват власти») и ст. 205.5 («Участие в террористической организации») кримінального кодексу росії.
"Ще раз. Громадянам України країна-окупант інкримінує захопленнят влади в Україні. Якщо був якись більший цинізм до цього, то тут остаточне дно. Це пряма та відверта відповідь путінського трусливого режиму на розпочати слухання в Гаагському міжнародному кримінальному суді, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалось повернути", - зазначив Андрющенко.
Нагадаємо
рф розпочала "суд" над полоненими українським військовими, які були на "Азовсталі", 15 червня.