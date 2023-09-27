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В рф начали новое судилище над защитниками Мариуполя из "Азова"

В рф начали новое судилище над защитниками Мариуполя из "Азова"

Киев • УНН

 • 242041 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В россии началось новое судилище над защитниками Мариуполя из полка "Азов" - 24 воинами, их хотят посадить пожизненно, сообщил в среду советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Цитата

"Прямо сейчас в Ростове-на-Дону начато новое судилище над нашими Героями Мариуполя из полка “Азов”. 24 Героев россияне будут приговаривать по пожизненному заключению только за то, что они защищали свою (нашу) страну", - написал Андрющенко в Telegram.

Детали

Как сообщил Андрющенко, им инкриминируют ст. 278 («Насильственный захват власти») и ст. 205.5 («Участие в террористической организации») уголовного кодекса россии.

"Еще раз. Гражданам Украины страна-оккупант инкриминирует захват власти в Украине. Если был какой-то больший цинизм до этого, то здесь окончательное дно. Это прямой и откровенный ответ путинского трусливого режима на начать слушания в Гаагском международном уголовном суде, где сегодня опрашивали похищенных из Мариуполя детей, которых удалось вернуть", - отметил Андрющенко.

Напомним

рф начала "суд" над пленными украинским военными, которые были на "Азовстали", 15 июня.

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