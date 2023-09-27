В окупованому Маріуполі підрядники заробляють гроші та залишають людей без житла: що відомо

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“Псевдомер олег моргун побував у Кальміуському районі. І „раптом здивувався“, бо реальність відрізняється від телевізійної картинки російської пропаганди. Ремонтні роботи тільки у цьому районі на 110 об’єктах, які мав відновлювати російський підрядник — залишені. Не зроблено навіть й половини”, — розповіли у Маріупольській міській раді посилаючись на дані місцевих пабліків.

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Відзначимо, що місцеві мешканці обурюються фейками окупантів “про життя відновлюється” вже понад пів року. Кажуть, що підрядники просто заробляють на горі містян, проводячи роботи по документах, але залишаючи будинки в аварійному стані.

За даними Маріупольської міської ради жертвами російського хазяйнування стали й жителі по проспекту Мира, 54/46. Вони втратили своє житло, бо загарбники вирішили знести весь під’їзд. Хоча, за словами мешканців, в будинку були пошкоджені лише два горішніх поверхи, і їм обіцяли під’їзд відремонтувати.

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Людям не дали навіть акту про знесення. Тож за паперами у них досі офіційно є житло, що підлягає ремонту. А насправді люди змушені наймати квартири або жити у знайомих.

У пресслужбі Маріупольської міської ради відзначили, що в подібній ситуації перебувають десятки тисяч родин маріупольців.