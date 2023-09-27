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В окупованому Маріуполі підрядники заробляють гроші та залишають людей без житла: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Призначений окупантами так званий міський голова Маріуполя нещодавно відвідав один із начебто “відремонтованих” районів міста. Російська пропаганда прозвітувала про відновлення району, однак мер побачив, що російський підрядник залишив ремонтні роботи не завершивши їх. Про “прозріння” поставленого росіянами мера повідомили у Маріупольській міській раді, передає УНН.

Цитата

“Псевдомер олег моргун побував у Кальміуському районі. І „раптом здивувався“, бо реальність відрізняється від телевізійної картинки російської пропаганди. Ремонтні роботи тільки у цьому районі на 110 об’єктах, які мав відновлювати російський підрядник — залишені. Не зроблено навіть й половини”, — розповіли у Маріупольській міській раді посилаючись на дані місцевих пабліків.

Деталі

Відзначимо, що місцеві мешканці обурюються фейками окупантів “про життя відновлюється” вже понад пів року. Кажуть, що підрядники просто заробляють на горі містян, проводячи роботи по документах, але залишаючи будинки в аварійному стані.

За даними Маріупольської міської ради жертвами російського хазяйнування стали й жителі по проспекту Мира, 54/46. Вони втратили своє житло, бо загарбники вирішили знести весь під’їзд. Хоча, за словами мешканців, в будинку були пошкоджені лише два горішніх поверхи, і їм обіцяли під’їзд відремонтувати.

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Людям не дали навіть акту про знесення. Тож за паперами у них досі офіційно є житло, що підлягає ремонту. А насправді люди змушені наймати квартири або жити у знайомих.

У пресслужбі Маріупольської міської ради відзначили, що в подібній ситуації перебувають десятки тисяч родин маріупольців.

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