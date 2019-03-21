В оккупированном Луганске взорвался автомобиль

Согласно информации приведенной в отчете, в городе Луганск на парковке рядом со зданием № 55 на улице Клубной наблюдатели ОБСЕ зафиксировали воронку, вокруг которой были следы горения и обломки на земле, а также многочисленные трещины в лобовом стекле автомобиля на парковке. Ориентировочно в 15 м от воронки на той же улице команда СММ видела 8 разбитых окон на первых, вторых и третьих этажах двух пятиэтажных многоквартирных домов.



По оценке Миссии, повреждения были вызваны взрывом неизвестного устройства, установленного под автомобилем на упомянутой парковке. Четверо жителей одного из домов сообщили СММ, что в ночь на 19 марта примерно в 01:00 они слышали громкий взрыв на парковке, а позже заметили повреждения на двух автомобилях в том же месте.



Ранее УНН сообщал, что на временно оккупированной территории Донбасса вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус, который перевозил гражданских лиц.