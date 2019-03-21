В окупованому Луганську вибухнув автомобіль

Згідно із інформацією наведеною у звіті, в місті Луганськ на парковці поруч із будівлею № 55 на вулиці Клубній спостерігачі ОБСЄ зафіксували вирву, навколо якої були сліди горіння та уламки на землі, а також численні тріщини в лобовому склі автомобіля на парковці. Орієнтовно за 15 м від вирви на тій самій вулиці команда СММ бачила 8 розбитих вікон на перших, других та третіх поверхах двох п'ятиповерхових багатоквартирних будинків.



За оцінкою Місії, пошкодження були спричинені вибухом невідомого пристрою, встановленого під автомобілем на згаданій парковці. Четверо жителів одного з цих будинків повідомили СММ, що в ніч на 19 березня приблизно о 01:00 вони чули гучний вибух на парковці, а пізніше помітили пошкодження на двох автомобілях у тому ж місці.



Раніше УНН повідомляв, що на тимчасово окупованій території Донбасу поблизу блокпосту бойовиків на протитанковій міні підірвався мікроавтобус, який перевозив цивільних громадян.