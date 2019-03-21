В окупованому Луганську вибухнув автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що в Луганську, на парковці багатоквартирного будинку, стався вибух невизначеного пристрою закладеного під автомобіль. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ у звіті на основі інформації, що надійшла за станом на вечір 19 березня, передає УНН.
Згідно із інформацією наведеною у звіті, в місті Луганськ на парковці поруч із будівлею № 55 на вулиці Клубній спостерігачі ОБСЄ зафіксували вирву, навколо якої були сліди горіння та уламки на землі, а також численні тріщини в лобовому склі автомобіля на парковці. Орієнтовно за 15 м від вирви на тій самій вулиці команда СММ бачила 8 розбитих вікон на перших, других та третіх поверхах двох п'ятиповерхових багатоквартирних будинків.
За оцінкою Місії, пошкодження були спричинені вибухом невідомого пристрою, встановленого під автомобілем на згаданій парковці. Четверо жителів одного з цих будинків повідомили СММ, що в ніч на 19 березня приблизно о 01:00 вони чули гучний вибух на парковці, а пізніше помітили пошкодження на двох автомобілях у тому ж місці.
Раніше УНН повідомляв, що на тимчасово окупованій території Донбасу поблизу блокпосту бойовиків на протитанковій міні підірвався мікроавтобус, який перевозив цивільних громадян.