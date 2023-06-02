В оккупированном Крыму с утра слышны громкие взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Во временно оккупированном Крыму с раннего утра слышны взрывы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
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Так, сообщается, что в 6:30 утра возле села Охотниково Сакского района - громкие взрывы. Предположительно, работа российской ПВО.
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31 мая в районе Стрелецкой бухты оккупированного Севастополя в 11:40 начали раздаваться звуки выстрелов из стрелкового оружия.
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