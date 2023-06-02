В окупованому Криму зранку чути гучні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. В тимчасово окупованому Криму з раннього ранку чути вибухи. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
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Так, повідомляється, що о 6:30 ранку біля села Охотникове Сакського району - гучні вибухи. Імовірно, робота російської ППО.
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31 травня в районі Стрілецької бухти окупованого Севастополя об 11:40 почали лунати звуки пострілів зі стрілецької зброї.
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