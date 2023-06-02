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19:26 • 38323 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100727 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105287 просмотра

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13 марта, 13:40 • 105684 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На трассе Мариуполь-Донецк трое оккупантов подорвались на мине

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. На трассе Мариуполь-Донецк трое оккупантов подорвались на мине, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН

Цитата

“В районе Еленовки, на трассе Мариуполь-Донецк: оккупанты подорвались на фугасе. Минус три. Вопрос, откуда по дороге в тылу внезапно взялась мина, русня обходит стороной”, – написал он.

Дополнение

Ранее российские паблики сообщали, что в Мариуполе убито более 400 оккупантов. 

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