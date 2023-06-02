На трассе Мариуполь-Донецк трое оккупантов подорвались на мине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. На трассе Мариуполь-Донецк трое оккупантов подорвались на мине, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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“В районе Еленовки, на трассе Мариуполь-Донецк: оккупанты подорвались на фугасе. Минус три. Вопрос, откуда по дороге в тылу внезапно взялась мина, русня обходит стороной”, – написал он.
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Ранее российские паблики сообщали, что в Мариуполе убито более 400 оккупантов.