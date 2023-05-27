Російські пабліки повідомляють, що у Маріуполі вбито понад 400 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Маріуполі вбито понад 400 окупантів. Про це повідомляють російські пабліки, передає УНН.
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Зазначається, що внаслідок дій ЗСУ минулого тижня було вбито 200 військових рф. А вчора українські сили потрапили в місце дислокації окупантів – тож ще 250 росіян ліквідовано.
За даними пабліка, до Маріуполя були переведені спецназ та морські пехотинці. Саме по ним 26 травня влучили ракети.
Офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.
Нагадаємо, що 26 травня прозвучали вибухи на території маріупольського меткомбінату "Азовсталь".