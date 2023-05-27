Российские паблики сообщают, что в Мариуполе убито более 400 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Мариуполе убито более 400 оккупантов. Об этом сообщают российские паблики, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в результате действий ВСУ на прошлой неделе было убито 200 военных рф. А вчера украинские силы попали в место дислокации оккупантов – поэтому еще 250 россиян ликвидированы.
По данным паблика, в Мариуполь были переведены спецназ и морские пехотинцы. Именно по ним 26 мая попали ракеты.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Напомним, что 26 мая прозвучали взрывы на территории мариупольского меткомбината "Азовсталь".