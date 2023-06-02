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На трасі Маріуполь-Донецьк троє окупантів підірвалися на міні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. На трасі Маріуполь-Донецьк троє окупантів підірвалися на міні, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН

Цитата

“В районі Оленівки, на трасі Маріуполь-Донецьк: окупанти підірвались на фугасі. Мінус три. Питання, звідки по дорозі в тилу раптово взялась міна, русня обходить стороною”, – написав він.

Доповнення

Раніше російські пабліки повідомляли, що у Маріуполі вбито понад 400 окупантів. 

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