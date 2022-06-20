В оккупированном Крыму заявили, что на охране "вышек Бойко" остаются 15 человек, 94 - эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Российский “глава” временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов в понедельник заявил, якобы с буровых платформ "Черноморнефтегаза" эвакуировали 94 человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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“По ситуации с атакой буровых платформ „Черноморнефтегаза“. На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ”, — написал Аксенов.
Детали
Также по его словам, есть информация якобы о трех раненых и семи пропавших без вести.
Контекст
20 июня российские СМИ сообщают о том, что Украина якобы нанесла удар по украденным буровым установкам “Черноморнефтегаза”, которые еще называют “вышками Бойко”.
Информацию от InformNapalm распространил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Дополнение
Отметим, что сегодня утром Братчук подчеркнул, что ожидает “положительные” новости из региона.
Его сообщение появилось почти одновременно с информацией нардепа из Одесской области Алексея Гончаренко по поводу удара по вражеским силам в Черном море.