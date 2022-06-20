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РосСМИ сообщают, что Украина якобы нанесла удар по украденным рф вышкам "Черноморнефтегаза"

Киев • УНН

 • 324819 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские СМИ сообщают о том, что Украина якобы нанесла удар по украденным буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко". Информацию от InformNapalm распространил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, однако официального подтверждения нет, передает УНН.

Детали

В частности, российский “глава” временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что сегодня утром якобы нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза" в Черном море. Он заявил, что "спасены пять человек, трое из них ранены". По его словам, удар был нанесен около 8:00 (мск).

Как пишет Telegram-канал Mash, повреждена башня БК-1 в одесском месторождении, в 100 километрах от Тарханкута. Блок продолжает гореть.

Дополнение

Отметим, что сегодня утром Братчук подчеркнул, что ожидает "положительные" новости из региона.

Его сообщение появилось почти одновременно с информацией нардепа из Одесской области Алексея Гончаренко по поводу удара по вражеским силам в Черном море.

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