РосЗМІ повідомляють, що Україна нібито завдала удару по вкрадених рф вишках "Чорноморнафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські ЗМІ повідомляють про те, що Україна нібито завдала удару по вкрадених бурових установках "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка". Інформацію від InformNapalm поширив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, однак офіційного підтвердження немає, передає УНН.
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Зокрема, російський “глава” тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що сьогодні вранці нібито завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу" у Чорному морі. Він заявив, що "врятовано п'ятьох людей, троє з них поранені". За його словами, удару було завдано близько 8:00 (мск).
Як пише Telegram-канал Mash, пошкоджено вежу БК-1 в одеському родовищі, за 100 кілометрів від Тарханкута. Блок продовжує горіти.
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Зазначимо, що сьогодні вранці Братчук наголосив, що очікує "позитивні" новини з регіону.
Його повідомлення з'явилося майже одночасно з інформацією нардепа з Одеської області Олексія Гончаренка щодо удару по ворожих силах у Чорному морі.