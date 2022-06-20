"Чекаємо інформації": речник Одеської ОВА натякнув на позитивні новини з регіону

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"Не заважаємо ЗСУ робити їхню роботу. Ситуація в області та регіоні повністю контрольована і спокійна. Наші Сили оборони продовжують виконувати заходи з бойової підготовки", - зазначив Братчук у відеозверненні.

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Речник ОВА закликав дотримуватися інформаційної гігієни.

Він також наголосив: "Спокійно, чекаємо інформації, дай Боже, вона буде позитивна, я в цьому навіть не сумніваюся".

Його повідомлення з'явилося майже одночасно з інформацією нардепа з Одещини Олексія Гончаренка з приводу удару по ворожих силах у Чорному морі.