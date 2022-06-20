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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Чекаємо інформації": речник Одеської ОВА натякнув на позитивні новини з регіону

"Чекаємо інформації": речник Одеської ОВА натякнув на позитивні новини з регіону

Київ • УНН

 • 304687 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Ситуація на Одещині повністю контрольована. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, закликавши не заважати ЗС України виконувати бойові завдання, пише УНН.

Цитата

"Не заважаємо ЗСУ робити їхню роботу. Ситуація в області та регіоні повністю контрольована і спокійна. Наші Сили оборони продовжують виконувати заходи з бойової підготовки", - зазначив Братчук у відеозверненні.

Деталі

Речник ОВА закликав дотримуватися інформаційної гігієни.

Він також наголосив: "Спокійно, чекаємо інформації, дай Боже, вона буде позитивна, я в цьому навіть не сумніваюся".

Його повідомлення з'явилося майже одночасно з інформацією нардепа з Одещини Олексія Гончаренка з приводу удару по ворожих силах у Чорному морі.

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