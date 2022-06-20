"Ждем информации": спикер Одесской ОВА намекнул на положительные новости из региона
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Ситуация в Одесской области полностью контролируема. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, призвав не мешать ВС Украины выполнять боевые задания, пишет УНН.
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"Не мешаем ВСУ делать их работу. Ситуация в области и регионе полностью контролируемая и спокойная. Наши Силы обороны продолжают выполнять мероприятия по боевой подготовке", - отметил Братчук в видеообращении.
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Спикер ОВА призвал соблюдать информационную гигиену.
Он также подчеркнул: "Спокойно, ждем информации, дай Бог, она будет положительна, я в этом даже не сомневаюсь".
Его сообщение появилось почти одновременно с информацией нардепа из Одесской области Алексея Гончаренко по поводу удара по вражеским силам в Черном море.