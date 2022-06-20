В окупованому Криму заявили, що на охороні "вишок Бойка" залишаються 15 людей, 94 - евакуювали

Цитата

“По ситуації з атакою бурових платформ „Чорноморнафтогазу“. На на даний момент евакуйовано 94 особи. 15 військовослужбовців залишаються на охороні діючих бурових платформ”, — написав Аксьонов.

Деталі

Також за його словами, є інформація нібито про трьох поранених та сімох зниклих безвісти.

Контекст

20 червня російські ЗМІ повідомляють про те, що Україна нібито завдала удару по вкраденим буровим установкам “Чорноморнафтогазу”, які ще називають “вишками Бойка”.

Інформацію від InformNapalm поширив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Доповнення

Зазначимо, що сьогодні вранці Братчук підкреслив, що очікує “позитивні” новини з регіону.

Його повідомлення з'явилося майже одночасно з інформацією нардепа з Одеської області Олексія Гончаренка щодо удару по ворожих силах у Чорному морі.