В оккупированном Крыму зарегистрировали новый антирекорд случаев инфицирования COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. За последние сутки в Крыму обнаружили 586 новых случаев заражения COVID-19, сообщает подконтрольное Кремлю "министерство здравоохранения", информирует УНН. Это максимальное количество случаев с начала пандемии.
Детали
Накануне в Крыму зарегистрировали 579 случаев. Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют от 3 октября, когда впервые обнаружили 421 случай.
Всего на полуострове обнаружено 87 646 случаев COVID-19.
За сутки были протестированы 10 250 человек. Выздоровели за сутки - 162 человека.
По последним данным, всего с начала пандемии в Крыму умерло около 2 800 человек в том числе - 13 за последние сутки.
Добавим
Данные российских властей в оккупированных Крыму и Севастополе о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в ряде российских военных и спецслужб.