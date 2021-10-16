В окупованому Криму зафіксували новий добовий антирекорд випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. За минулу добу в окупованому Криму виявили 579 випадків коронавісної інфекції, що є новим антирекордом за весь час пандемії. Про це повідомляє підконтрольне Кремлю Міністерство охорони здоров'я на окупованому півострові, пише УНН.
Деталі
За 15 жовтня 2021 року в окупованому Криму, як вказано, зареєстровано "579 випадків нової коронавірусної інфекції, всього виявлено 87 060 позитивних на COVID-19".
До цього максимальна добова кількість заражень коронавірусом була зафіксована 14 жовтня - 567 випадків.
Всього одужали - 73 856 осіб, за останню добу виписано 423 людини, померли - 2 765 осіб, у тому числі 16 - за останню добу.
Додамо
Дані російської влади в окупованих Криму і Севастополі про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в низці російських військових і спецслужб.