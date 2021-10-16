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В оккупированном Крыму зафиксировали новый суточный антирекорд случаев COVID-19

В оккупированном Крыму зафиксировали новый суточный антирекорд случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20514 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. За прошедшие сутки в оккупированном Крыму обнаружили 579 случаев коронависнои инфекции, что является новым антирекордом за все время пандемии. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю Министерство здравоохранения на оккупированном полуострове, пишет УНН.

Детали

За 15 октября 2021 года в оккупированном Крыму, как указано, зарегистрировано "579 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 87 060 положительных на COVID-19".

До этого максимальное суточное количество заражений коронавирусом было зафиксировано 14 октября - 567 случаев.

Всего выздоровели - 73 856 человек, за последние сутки выписано 423 человека, умерло - 2 765 человек, в том числе 16 - за последние сутки.

Добавим

Данные российских властей в оккупированных Крыму и Севастополе о заболеваемости на коронавирус не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

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