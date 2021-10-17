В окупованому Криму зареєстрували новий антирекорд випадків інфікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. За останню добу в Криму виявили 586 нових випадків зараження COVID-19 , повідомляє підконтрольне Кремлю "міністерство охорони здоров'я", інформує УНН. Це максимальна кількість випадків з початку пандемії.
Деталі
Напередодні в Криму зареєстрували 579 випадків. Максимальні з початку пандемії показники в Криму щодня реєструють від 3-го жовтня, коли вперше виявили 421 випадок.
Всього на півострові виявлено 87 646 випадків COVID-19.
За добу були протестовані 10 250 осіб. Одужали за добу - 162 особи.
За останніми даними, всього з початку пандемії в Криму померло близько 2 800 людей, в тому числі - 13 за останню добу.
Додамо
Дані російської влади в окупованих Криму і Севастополі про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в низці російських військових і спецслужб.