В окупованому Криму зареєстрували новий антирекорд випадків інфікування COVID-19

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. За останню добу в Криму виявили 586 нових випадків зараження COVID-19 , повідомляє підконтрольне Кремлю "міністерство охорони здоров'я", інформує УНН. Це максимальна кількість випадків з початку пандемії.

Деталі

Напередодні в Криму зареєстрували 579 випадків. Максимальні з початку пандемії показники в Криму щодня реєструють від 3-го жовтня, коли вперше виявили 421 випадок.

Всього на півострові виявлено 87 646 випадків COVID-19.

За добу були протестовані 10 250 осіб. Одужали за добу - 162 особи.

За останніми даними, всього з початку пандемії в Криму померло близько 2 800 людей, в тому числі - 13 за останню добу.

Додамо

Дані російської влади в окупованих Криму і Севастополі про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в низці російських військових і спецслужб.

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