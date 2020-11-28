В оккупированном Крыму за сутки обнаружили около 230 новых случаев коронавируса

"За 27 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 166 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 - среди контактных с зарегистрированными случаями. За минувшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющих исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 4548 человек. Выздоровели за весь период - 11 317 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные оккупационных властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Как сообщалось ранее в УНН, на 8 утра 28 ноября в Украине уже 709 тыс. случаев COVID-19, за сутки вновь антирекорд - 16 294.

Также в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.