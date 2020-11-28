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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 20882 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109066 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112280 просмотра

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В оккупированном Крыму за сутки обнаружили около 230 новых случаев коронавируса

В оккупированном Крыму за сутки обнаружили около 230 новых случаев коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В оккупированном Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 229 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил так называемый российский "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии", информирует УНН.

"За 27 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 166 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 - среди контактных с зарегистрированными случаями. За минувшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющих исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 4548 человек. Выздоровели за весь период - 11 317 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные оккупационных властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Как сообщалось ранее в УНН, на 8 утра 28 ноября в Украине уже 709 тыс. случаев COVID-19, за сутки вновь антирекорд - 16 294.

Также в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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