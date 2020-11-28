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В окупованому Криму за добу виявили близько 230 нових випадків коронавірусу

В окупованому Криму за добу виявили близько 230 нових випадків коронавірусу

Київ • УНН

 • 12225 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. В окупованому Криму за минулу добу зареєстровано 229 випадків коронавірусної інфекції, у тому числі 19 випадків із безсимптомним перебігом захворювання. Про це повідомив так званий російський "глава Криму" Сергій Аксьонов, передає "Крим.Реалії", інформує УНН.

"За 27 листопада на території Республіки Крим зареєстровано 229 випадків коронавирусной інфекції, у тому числі 19 випадків із безсимптомним перебігом захворювання. Із загальної кількості захворілих 166 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 63 - серед контактних за раніше зареєстрованими випадками. За минулу добу усіма лабораторіями на території республіки, що здійснюють дослідження на нову коронавірусну інфекцію, обстежені 4548 осіб. Одужали за весь період – 11317 осіб", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані окупаційних властей Криму і Севастополя про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування у рядах російських військових і спецслужб.

Як повідомлялося раніше в УНН, на 8 ранку 28 листопада в Україні вже 709 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 294.

Також у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

Українські Національні Новини

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