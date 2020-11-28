В окупованому Криму за добу виявили близько 230 нових випадків коронавірусу

"За 27 листопада на території Республіки Крим зареєстровано 229 випадків коронавирусной інфекції, у тому числі 19 випадків із безсимптомним перебігом захворювання. Із загальної кількості захворілих 166 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 63 - серед контактних за раніше зареєстрованими випадками. За минулу добу усіма лабораторіями на території республіки, що здійснюють дослідження на нову коронавірусну інфекцію, обстежені 4548 осіб. Одужали за весь період – 11317 осіб", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані окупаційних властей Криму і Севастополя про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування у рядах російських військових і спецслужб.

Як повідомлялося раніше в УНН, на 8 ранку 28 листопада в Україні вже 709 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 294.

Також у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.