В оккупированном Крыму военный грузовик спровоцировал ДТП

Детали

По данным СМИ, ДТП произошло ближе к полудню. Грузовик зацепил легковой автомобиль. В результате ДТП образовалась пробка на улице Киевской. Обошлось без серьезных последствий.

Аналогичное ДТП с участием армейского автомобиля вс россии произошло во вторник на той же улице, что в районе клинической больницы имени Семашко.

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