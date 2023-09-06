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19:26 • 7028 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 52375 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 100609 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 101576 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 88528 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84320 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107976 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130524 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166399 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 197804 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

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10 марта, 15:34 • 161847 просмотра
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В оккупированном Крыму военный грузовик спровоцировал ДТП

В оккупированном Крыму военный грузовик спровоцировал ДТП

Киев • УНН

 • 394661 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В оккупированном Симферополе загруженный бортовой КамАЗ во главе военной колонны устроил дорожно-транспортное происшествие на кольце площади Куйбышева, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

По данным СМИ, ДТП произошло ближе к полудню. Грузовик зацепил легковой автомобиль. В результате ДТП образовалась пробка на улице Киевской. Обошлось без серьезных последствий.

Аналогичное ДТП с участием армейского автомобиля вс россии произошло во вторник на той же улице, что в районе клинической больницы имени Семашко.

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