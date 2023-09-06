В окупованому Криму військова вантажівка спричинила ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В окупованому Сімферополі завантажений бортовий КамАЗ на чолі військової колони влаштував дорожньо-транспортну пригоду на кільці площі Куйбишева, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
Деталі
За даними ЗМІ, ДТП сталася ближче до полудня. Вантажівка зачепила легковий автомобіль. Внаслідок ДТП утворився затор на вулиці Київській. Обійшлося без серйозних наслідків.
Аналогічна ДТП за участю армійського автомобіля зс росії сталася у вівторок на тій же вулиці, що в районі клінічної лікарні імені Семашка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Маріуполі сталася смертельна ДТП за участі російських військових