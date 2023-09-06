В окупованому Криму військова вантажівка спричинила ДТП

Деталі

За даними ЗМІ, ДТП сталася ближче до полудня. Вантажівка зачепила легковий автомобіль. Внаслідок ДТП утворився затор на вулиці Київській. Обійшлося без серйозних наслідків.

Аналогічна ДТП за участю армійського автомобіля зс росії сталася у вівторок на тій же вулиці, що в районі клінічної лікарні імені Семашка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Маріуполі сталася смертельна ДТП за участі російських військових