В оккупированном Крыму объявили о начале "масштабной вакцинации" от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Подконтрольный России так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове 15 декабря начинается "масштабная вакцинация" от коронавирусной болезни. Об этом сообщает "Крым.Реалии", информирует УНН.
"Сегодня в Крыму начинается вакцинация. Количество вакцины, которая поступила на сегодняшний день в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек. Сегодня планируется привить 30-50 человек. В ближайшее время дополнительно на Крым и Севастополь поступит еще около 1000 доз вакцины. В первую очередь будут делать прививки медицинским работникам из группы риска, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем ежедневное количество вакцинированных будет зависеть от объема поступивших вакцины", - цитирует Аксенова его пресс-служба.
По его информации, по мере поступления вакцины, список категорий граждан, которым смогут сделать прививку от COVID-19 будет расширяться, а в дальнейшем "массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках".
Отмечается, что о подготовке к "массовой вакцинации" населения в ноябре сообщал так называемый российский "Минздрав Крыма".
Указывается, что ранее в оккупированном Крыму и Севастополе уже сообщали о том, что делали прививки медиков российской вакциной "Спутник V".
Как сообщалось ранее в УНН, в оккупированном Крыму через аукцион "приватизировали" винзавод "Массандра".