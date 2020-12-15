В окупованому Криму оголосили про початок "масштабної вакцинації" від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Підконтрольний Росії так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що на півострові 15 грудня розпочинається "масштабна вакцинація" від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє "Крим.Реалії", інформує УНН.
"Сьогодні у Криму розпочинається вакцинація. Кількість вакцини, яка надійшла на сьогоднішній день у республіку, дозволяє забезпечити вакцинацію 500 осіб. Сьогодні планується прищепити 30-50 осіб. Найближчим часом додатково на Крим і Севастополь надійде ще близько 1 тисячі доз вакцини. У першу чергу будуть робити щеплення медичним працівникам з групи ризику, які працюють з пацієнтами з новою коронавірусною інфекцією. Надалі щоденна кількість вакцинованих буде залежати від обсягу надійшовшої вакцини", - цитує Аксьонова його пресслужба.
За його інформацією, в міру надходження вакцини, список категорій громадян, яким зможуть зробити щеплення від COVID-19, буде розширюватися, а у подальшому "масова вакцинація буде проводитися у поліклініках".
Зазначається, що про підготовку до "масової вакцинації" населення у листопаді повідомляло так зване російське "МОЗ Криму".
Вказується, що раніше в окупованому Криму і Севастополі вже повідомляли про те, що робили щеплення медиків російською вакциною "Супутник V".
Як повідомлялося раніше в УНН, в окупованому Криму через аукціон "приватизували" винзавод "Масандра".