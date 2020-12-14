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В окупованому Криму через аукціон "приватизували" винзавод "Масандра"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Южный проект" купила акції винзаводу "Масандра", який розташовується в окупованому Криму, за більш ніж 5,3 млрд рублів (понад 72,6 млн доларів). Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Російської Федерації для розміщення інформації про проведення торгів.

В окупованому Криму через аукціон "приватизували" винзавод "Масандра"

"Переможцем аукціону в електронній формі... Визнаний учасник... Товариство з обмеженою відповідальністю "Южный проект"... Що запропонував під час проведення торгів 14 грудня 2020 року о 11:02 найвищу ціну лота №1 у розмірі 5 млрд 327 млн ​​177 тис. 370 рублів нуль копійок", - сказано у повідомленні.

Відзначається, що нерухомість винзаводу розташовується на 220 земельних ділянках загальною площею 104,8424 га. Всього на винзаводі працює 2822 осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Криму вирішили "пустити з молотка" винзавод "Масандра".

Як повідомляв УНН, під час заочного голосування 14 жовтня "депутати" підконтрольного Росії так званого парламенту окупованого Криму погодили проведення "приватизації" Виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" до кінця цього року.

Також нагадаємо, що Україна не виключає судового розгляду через продаж "Масандри".

Відзначимо, що "Масандру" передали у "держвласність" Криму 25 лютого 2019 року.

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