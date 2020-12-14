В окупованому Криму через аукціон "приватизували" винзавод "Масандра"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Южный проект" купила акції винзаводу "Масандра", який розташовується в окупованому Криму, за більш ніж 5,3 млрд рублів (понад 72,6 млн доларів). Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Російської Федерації для розміщення інформації про проведення торгів.
"Переможцем аукціону в електронній формі... Визнаний учасник... Товариство з обмеженою відповідальністю "Южный проект"... Що запропонував під час проведення торгів 14 грудня 2020 року о 11:02 найвищу ціну лота №1 у розмірі 5 млрд 327 млн 177 тис. 370 рублів нуль копійок", - сказано у повідомленні.
Відзначається, що нерухомість винзаводу розташовується на 220 земельних ділянках загальною площею 104,8424 га. Всього на винзаводі працює 2822 осіб.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Криму вирішили "пустити з молотка" винзавод "Масандра".
Як повідомляв УНН, під час заочного голосування 14 жовтня "депутати" підконтрольного Росії так званого парламенту окупованого Криму погодили проведення "приватизації" Виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" до кінця цього року.
Також нагадаємо, що Україна не виключає судового розгляду через продаж "Масандри".
Відзначимо, що "Масандру" передали у "держвласність" Криму 25 лютого 2019 року.