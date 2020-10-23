Продажа "Массандры" в Крыму: Украина не исключает судебного разбирательства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Вопрос ограбления украинского винзавода "Массандра", вполне вероятно, войдет в перечень успешных судебных кейсов против РФ. Об этом сказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, выступая на Киевском форуме, передает корреспондент УНН.
"Мы знаем об этой ситуации (о продаже "Массандры" - ред.) ... Такие случаи в том числе будут предметом фиксации центра, о котором мы с вами говорим", - сказал вице-премьер.
Так, ранее он сообщил, что в настоящее время идет работа над созданием в Украине центра реагирования на нарушения прав человека, который, в частности, будет осуществлять мониторинг и систематизировать доказательную базу о нарушениях, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации.
"Вопросов успешных судебных кейсов будет много. Я хочу привести пример дела Сбербанка, победный, они уже имеют судебные решения на взыскание с РФ средств, которые потерял банк; дело НАК "Нафтогаз". Так же и вопрос ограбления в том числе нашей Массандры войдет в этот перечень ... Мы точно это фиксируем и мы знаем об этом факте", - добавил Резников.
Ранее стало известно, что в оккупированном Крыму решили "пустить с молотка" винзавод "Массандра".
Как сообщал УНН, во время заочного голосования 14 октября "депутаты" подконтрольного России так называемого парламента оккупированного Крыма согласовали проведение "приватизации" Производственно-аграрного объединения "Массандра" до конца этого года.