Продаж “Массандри” в Криму: Україна не виключає судового розгляду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Питання пограбування українського винзаводу “Массандра”, цілком ймовірно, увійде до переліку успішних судових кейсів проти РФ. Про це сказав Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, виступаючи на Київському безпековому форумі, передає кореспондент УНН.
“Ми знаємо про цю ситуацію (про продаж „Массандри“ — ред.)... Такі випадки в тому числі будуть предметом фіксації центру, про який ми з вами говоримо”, — сказав віце-прем’єр.
Так, раніше він повідомив, що наразі йде робота над створенням в Україні центру реагування на порушення прав людини, який, зокрема, здійснюватиме моніторинг і систематизуватиме доказову базу щодо порушень, повязаних зі збройною агресією Російської Федерації.
“Питань успішних судових кейсів буде багато. Я хочу навести приклад справи Ощадбанку, переможну, вони вже мають судові рішення на стягнення з РФ коштів, які втратив банк; справа НАК „Нафтогаз“. Так само і питання пограбування в тому числі нашої Массандри увійде до цього переліку... Ми точно це фіксуємо і ми знаємо про цей факт”, — додав Резніков.
Раніше стало відомо, що в окупованому Криму вирішили “пустити з молотка” винзавод “Массандра”.
Як повідомляв УНН, під час заочного голосування 14 жовтня “депутати” підконтрольного Росії так званого парламенту окупованого Криму погодили проведення “приватизації” Виробничо-аграрного об’єднання “Масандра” до кінця цього року.