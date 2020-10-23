Продаж “Массандри” в Криму: Україна не виключає судового розгляду

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Питання пограбування українського винзаводу “Массандра”, цілком ймовірно, увійде до переліку успішних судових кейсів проти РФ. Про це сказав Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, виступаючи на Київському безпековому форумі, передає кореспондент УНН.

“Ми знаємо про цю ситуацію (про продаж „Массандри“ — ред.)... Такі випадки в тому числі будуть предметом фіксації центру, про який ми з вами говоримо”, — сказав віце-прем’єр.

Так, раніше він повідомив, що наразі йде робота над створенням в Україні центру реагування на порушення прав людини, який, зокрема, здійснюватиме моніторинг і систематизуватиме доказову базу щодо порушень, повязаних зі збройною агресією Російської Федерації.

“Питань успішних судових кейсів буде багато. Я хочу навести приклад справи Ощадбанку, переможну, вони вже мають судові рішення на стягнення з РФ коштів, які втратив банк; справа НАК „Нафтогаз“. Так само і питання пограбування в тому числі нашої Массандри увійде до цього переліку... Ми точно це фіксуємо і ми знаємо про цей факт”, — додав Резніков.

Раніше стало відомо, що в окупованому Криму вирішили “пустити з молотка” винзавод “Массандра”.

Як повідомляв УНН, під час заочного голосування 14 жовтня “депутати” підконтрольного Росії так званого парламенту окупованого Криму погодили проведення “приватизації” Виробничо-аграрного об’єднання “Масандра” до кінця цього року.

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