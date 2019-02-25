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“Массандру” передали в "госсобственность" Крыма

“Массандру” передали в "госсобственность" Крыма

Киев  •  УНН

 • 14733 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился передать производителя вин “Массандра” в “госсобственность” оккупационным властям Крыма. Об этом говорится в распоряжении от 22 января, опубликованном на портале правовой информации РФ, передаёт УНН.

“Принять предложение Управления делами президента Российской Федерации о передаче в государственную собственность Республики Крым федерального государственного унитарного предприятия “Производственно-аграрное объединение „Массандра“ Управления делами Президента Российской Федерации как имущественного комплекса”, — говорится в распоряжении.

Напомним, 18 мая 2017 года по решению СНБО, Украина ввела экономические санкции против государственных предприятий и учреждений аннексированного Крымского полуострова. Среди них — ряд винодельческих заводов, а также Институт винограда, в частности “Массандра”.

А 24 мая директора крымского производственно-аграрного объединения “Массандра” Николая Бойко лишили всех государственных наград.

Как сообщал УНН, ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что Российская Федерация уничтожила половину виноградников Судакской долины.

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