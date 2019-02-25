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"Масандру" передали в "держвласність" Криму

"Масандру" передали в "держвласність" Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розпорядився передати виробника вин "Масандру" в "держвласність" окупаційній владі Криму. Про це йдеться в розпорядженні від 22 січня, опублікованому на порталі правової інформації РФ, передає УНН.

"Прийняти пропозицію Управління справами президента Російської Федерації про передачу в державну власність Республіки Крим федерального державного унітарного підприємства "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" Управління справами Президента Російської Федерації як майнового комплексу", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, 18 травня 2017 року за рішенням РНБО, Україна ввела економічні санкції проти державних підприємств і установ анексованого Кримського півострова. Серед них - низка виноробних заводів, а також Інститут винограду, зокрема "Массандра".

А 24 травня директора кримського виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" Миколи Бойка позбавили всіх державних нагород.

Як повідомляв УНН, раніше в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб заявили, що Російська Федерація знищила половину виноградників Судакської долини.

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