"Масандру" передали в "держвласність" Криму

"Прийняти пропозицію Управління справами президента Російської Федерації про передачу в державну власність Республіки Крим федерального державного унітарного підприємства "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" Управління справами Президента Російської Федерації як майнового комплексу", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, 18 травня 2017 року за рішенням РНБО, Україна ввела економічні санкції проти державних підприємств і установ анексованого Кримського півострова. Серед них - низка виноробних заводів, а також Інститут винограду, зокрема "Массандра".

А 24 травня директора кримського виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" Миколи Бойка позбавили всіх державних нагород.

Як повідомляв УНН, раніше в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб заявили, що Російська Федерація знищила половину виноградників Судакської долини.