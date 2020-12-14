В оккупированном Крыму через аукцион "приватизировали" винзавод "Массандра"

"Победителем аукциона в электронной форме... Признан участник... Общество с ограниченной ответственностью "Южный проект"... Предложивший в ходе проведения торгов 14 декабря 2020 года в 11:02 наивысшую цену лота №1 в размере 5 млрд 327 млн 177 тыс. 370 рублей ноль копеек", - сказано в сообщении.

Отмечается, что недвижимость винзавода располагается на 220 земельных участках общей площадью 104,8424 га. Всего на винзаводе работает 2822 человека.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Крыму решили "пустить с молотка" винзавод "Массандра".

Как сообщал УНН, во время заочного голосования 14 октября "депутаты" подконтрольного России так называемого парламента оккупированного Крыма согласовали проведение "приватизации" Производственно-аграрного объединения "Массандра" до конца этого года.

Также напомним, что Украина не исключает судебного разбирательства из-за продажи "Массандры".

Отметим, что "Массандру" передали в "госсобственность" Крыма 25 февраля 2019 года.