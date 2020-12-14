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В оккупированном Крыму через аукцион "приватизировали" винзавод "Массандра"

Киев • УНН

 • 16008 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила акции винзавода "Массандра", который располагается в оккупированном Крыму, за более чем 5,3 млрд рублей (более 72,6 млн долларов). Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

В оккупированном Крыму через аукцион "приватизировали" винзавод "Массандра"

"Победителем аукциона в электронной форме... Признан участник... Общество с ограниченной ответственностью "Южный проект"... Предложивший в ходе проведения торгов 14 декабря 2020 года в 11:02 наивысшую цену лота №1 в размере 5 млрд 327 млн 177 тыс. 370 рублей ноль копеек", - сказано в сообщении.

Отмечается, что недвижимость винзавода располагается на 220 земельных участках общей площадью 104,8424 га. Всего на винзаводе работает 2822 человека.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Крыму решили "пустить с молотка" винзавод "Массандра".

Как сообщал УНН, во время заочного голосования 14 октября "депутаты" подконтрольного России так называемого парламента оккупированного Крыма согласовали проведение "приватизации" Производственно-аграрного объединения "Массандра" до конца этого года.

Также напомним, что Украина не исключает судебного разбирательства из-за продажи "Массандры".

Отметим, что "Массандру" передали в "госсобственность" Крыма 25 февраля 2019 года.

Украинские Национальные Новости

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