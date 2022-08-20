Фото взрыва из Бахчисарая в оккупированном Крыму разоблачили как фейк
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Фото взрыва из Бахчисарая в оккупированном Крыму, который распространили местные Telegram-каналы, разоблачили как фейк, пишет УНН.
Детали
"Фото взрыва, сделанное якобы сегодня в Бахчисарае – фейк. Это старое фото взрывов в Новофедоровке. Под видом взрыва в Крыму его сегодня опубликовали в паблике «ЧП Крым»", - отмечает Telegram-канал ASTRA.
"В Бахчисарае нет аэродрома, соответственно и взорваться там ничего не может", - заявил между тем "советник" российского так называемого "главы Крыма" крючков.
Ранее
Местные и Telegram-каналы писали, что во временно оккупированном Крыму сообщали о взрывах в Бахчисарайском и Сакском районах.
Также сегодня сообщали о взрывах в Севастополе возле штаба чф рф и под Евпаторией.