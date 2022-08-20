Фото вибуху з Бахчисарая в окупованому Криму викрили як фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Фото вибуху з Бахчисарая в окупованому Криму, який поширили місцеві Telegram-канали, викрили як фейк, пише УНН.
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"Фото вибуху, зроблене нібито сьогодні у Бахчисараї – фейк. Це старе фото вибухів у Новофедорівці. Під виглядом вибуху у Криму його сьогодні опублікували у пабліку «ЧП Крим»", - зазначає Telegram-канал ASTRA.
"У Бахчисараї немає аеродрому, відповідно і вибухнути там нічого не може", - заявив тим часом "радник" російського так званого "глави Криму" крючков.
Раніше
Місцеві та Telegram-канали писали, що у тимчасово окупованому Криму повідомляли про вибухи у Бахчисарайському та Сакському районах.
Також сьогодні повідомляли про вибухи у Севастополі біля штабу чф рф та під Євпаторією.