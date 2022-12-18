В оккупированном Алчевске горит склад с горючим
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В оккупированном Алчевске Луганской области горит склад, в котором россияне хранили горюче-смазочные материалы.
Об этом сообщил Telegram-канал "СтратКом ВСУ", передает УНН.
Цитата
“Алчевск, Луганская область... Прилетело. Местные пишут, что горит там, где в орках расположен состав ГСМ”, — говорится в сообщении.
Напомним
В русском городе Владивосток горела кондитерская фабрика “Яшкино”. Как информирует Telegram-канал Mash, горит около 2 тысяч квадратов, в здании разрушается кровля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Иркутской области произошел взрыв на нефтегазовом месторождении