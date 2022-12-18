В окупованому Алчевську горить склад з пальним
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В окупованому Алчевську Луганської області горить склад, у якому росіяни зберігали паливно-мастильні матеріали.
Про це повідомив Telegram-канал "СтратКом ЗСУ", передає УНН.
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“Алчевськ, Луганська область... Прилетіло. Місцеві пишуть, що горить там, де в орків розташований склад ПММ”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У російському місті Владивосток горіла кондитерська фабрика “Яшкіно”. Як інформує Telegram-канал Mash, горить близько 2 тисяч квадратів, у будівлі руйнується покрівля.
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