В окупованому Алчевську горить склад з пальним

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“Алчевськ, Луганська область... Прилетіло. Місцеві пишуть, що горить там, де в орків розташований склад ПММ”, — йдеться в повідомленні.

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У російському місті Владивосток горіла кондитерська фабрика “Яшкіно”. Як інформує Telegram-канал Mash, горить близько 2 тисяч квадратів, у будівлі руйнується покрівля.

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